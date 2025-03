Michele Estevez, da Propeg, é eleita Profissional de Propaganda do Ano no Prêmio Colunistas 2024

Michele Estevez - Foto: Divulgação

A Diretora Geral da Propeg Bahia, Michele Estevez, recebeu na semana passada o título de Profissional de Propaganda do Ano na etapa Norte e Nordeste do Prêmio Colunistas 2024. A conquista reforça sua trajetória de 23 anos na Propeg, onde ingressou como estagiária em 2001 e, desde então, tem contribuído ativamente para o crescimento da agência no país.

“Receber esse reconhecimento no mês das mulheres tem um simbolismo ainda mais forte. É uma celebração do nosso crescimento, das nossas vitórias e da nossa constante busca por protagonismo”, afirma Michele.

Além do destaque individual, a Propeg conquistou 6 medalhas de ouro, 2 de prata e 3 de bronze na mesma premiação, promovida pela Associação Brasileira dos Colunistas de Marketing e Propaganda (Abracomp). Com mais de cinco décadas de história, o Prêmio Colunistas é considerado a premiação mais antiga e tradicional de comunicação de marketing do Brasil.

Propeg

Fundada em 1965, a Propeg é uma das principais agências de publicidade do país, com presença nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Ao longo de sua história, vem desenvolvendo campanhas premiadas e estratégias de comunicação que se destacam pela criatividade, inovação e resultados efetivos para seus clientes.