Homem que matou policial baiano é preso após 11 anos

Kennedy Santos de Freitas, de 29 anos, apontado como assassino do investigador da Polícia Civil da Bahia Ednaldo Barbosa da Silva, 44, em 2014, em Petrolina, Pernambuco, foi preso nesta segunda-feira, 17, em São Paulo. Condenado a 23 anos de reclusão pelo crime de latrocínio, ele foi detido durante ação conjunta entre as Polícias Civis baiana e paulista.

Na época do crime, o policial estava em um supermercado fazendo compras e foi atingido por quatro tiros, quando tentava impedir um assalto. Kennedy estava foragido, há 11 anos.

O trabalho para localizá-lo foi conduzido por equipes da Polícia Civil da Bahia, por meio da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Juazeiro), Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/ Juazeiro), Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI/Norte) e unidades de inteligência. Durante as buscas, foram identificadas inconsistências no mandado de prisão, o que dificultou a captura do condenado, por todos esses anos. Só depois da retificação do documento foi possível encontrá-lo.

Kennedy estava sendo monitorado por policiais civis de São Paulo. Após a prisão, ele passou por exames legais e aguarda ser recambiado para Pernambuco, onde ficará à disposição da Justiça.