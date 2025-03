Sobe para 16 número de vítimas do jogador de futebol preso na Bahia

As investigações indicam que o suspeito não agia sozinho - Foto: Divulgação Polícia Civil

O número de vítimas do jogador de futebol preso em Feira de Santana nesta terça-feira, 18, suspeito de estupro, assaltos, extorsões e constrangimento ilegal, foi atualizado de 11 para 16. A diretora do Departamento de Polícia do Interior (Depin), da Polícia Civil, Rogéria Araújo, revelou, nesta quarta-feira, 19, que as investigações indicam que o suspeito não atuava sozinho, possuindo pelo menos dois comparsas.

“O que se sabe até então é que quando ele exigia dinheiro da vítima por transferência através de Pix, ele não dava o número da conta dele e sim de outra pessoa e essa pessoa transferia para ele. Já identificamos uma dessas pessoas, e outra está em processo de identificação. A Polícia Civil já conseguiu avançar nessa linha de investigação e não descarta a possibilidade de outros indivíduos estarem envolvidos no crime", explicou Rogéria.

Segundo a diretora, todos os envolvidos são oriundos de Feira de Santana e, conforme ela ressaltou, “certamente existe uma relação de amizade, considerando que o autor é natural da cidade”.

Em relação ao fato de os crimes estarem ocorrendo desde 2022, a delegada explicou que a demora para identificar o autor se deve ao fato de as ocorrências terem sido registradas somente a partir de 2024.

“As vítimas ouvidas até agora já relataram a existência de outras, que, por vergonha ou medo, não haviam denunciado. Isso é bastante comum em casos de violência contra a mulher, quando as vítimas deixam de registrar o fato e não buscam a intervenção das autoridades. Agora, esperamos que, com o trabalho da Polícia Civil, possamos alcançar outras vítimas e garantir que ele responda por todos os crimes que cometeu.”

Sobre os próximos passos da investigação, Rogéria afirmou que a Polícia irá focar em encontrar outas vítimas do suspeito. "Os próximos passos é para poder identificar o maior número possível de vítimas. É submeter a justiça e procurar identificar todos os atos que ele praticou".

Relembre o caso:

As investigações foram iniciadas em junho do ano passado, depois que as vítimas, todas mulheres, com idades entre 18 e 43 anos, procuraram a polícia para denunciar os crimes. Moradoras de Feira de Santana, algumas delas se identificaram como sendo estudantes universitárias, enquanto outras disseram ser garotas de programa.

Segundo informações da Polícia Civil, no caso das universitárias, o homem costumava escolher a que moravam sozinhas nas proximidades do local onde estudavam. Uma delas foi surpreendida por ele, quando saía de casa e foi vítima de roubo e extorsão. Outras duas, tiveram a casa invadida por ele e ficaram, pelo menos, 3 horas em poder dele e sob a mira de uma faca.

Com relação às garotas de programa, o suspeito se passava por cliente e aproveitava para extorqui-las e roubá-las. Nestes casos, ele usava uma arma de fogo. Em algumas situações, além de roubar valores em espécie, ele também exigia transferências bancárias.

Após ser interrogado e passar por exames no Departamento de Polícia Técnica (DPT), o jogador segue à disposição da Justiça.