'Playboy da Mercedes' é investigado por violência doméstica e injúria

Flávio de Lima Portela, de 39 anos, utilizava o próprio carro de luxo para realizar os roubos - Foto: Reprodução | Redes sociais

Violência doméstica, injúria e outros roubos. Esses são, no mínimo, alguns dos inquéritos dos quais Flávio de Lima Portela, o "Playboy da Mercedes", já responde em sua longa ficha criminal desde 2020, segundo apuração do Portal A TARDE.

O homem de classe média alta foi preso nesta quarta-feira, 19, por suspeita de roubar celulares de pedestres no bairro da Pituba, em Salvador, utilizando o próprio carro de luxo. uma Mercedes Benz C200. Ele já teve diversas passagens pela polícia, inclusive, chegou a descumprir uma medida protetiva.

A primeira denúncia de violência doméstica ocorreu em fevereiro de 2023, quando a ex-companheira de Flávio procurou a polícia alegando sofrer violência moral do então namorado, por meio de calúnia, difamação e ameaças.

No ano seguinte, em 2024, a mesma mulher o denunciou, no entanto, a motivação se agravou e foi expedida uma medida protetiva para que Flávio não se aproximasse mais dela. Determinação essa que foi descumprida por ele dois meses depois.

"Ele tem uma longa ficha criminal. Apenas de 2020 até agora, existem várias passagens por diversos crimes, como violência doméstica, injúria e outros roubos. Na primeira denúncia de violência doméstica, a denuciante, uma ex companheira dele, afirmou estar passando por assédio moral. Depois, ela fez uma outra denúncia em teor mais grave, mas não consigo afirmar ainda do que se trata, estou verificando se houve ou não violência fisica. O fato é que foi expedida uma medida protetiva e, ainda assim, ele descumpriu", informou uma fonte policial, que preferiu não se identificar.

E não foi apenas a ex companheira de Flávio que o denunciou. Na ficha criminal dele, há também um inquérito de injúria, além de um roubo cometido em 2023 na região do Rio Vermelho.

Segundo a fonte policial, o suspeito "teria oferecido uma carona para um conhecido, o levou para a região do Nordeste de Amaralina e lá, na companhia de um comparsa, Flávio teria dado uma "coronhada" na vitima e o roubado".

Todos os inquéritos ainda seguem em investigação.

Roubo de celulares na Pituba

Flávio de Lima Portel, de 39 anos, foi localizado na região do Acupe de Brotas nesta quarta-feira, 20. Para cometer os assaltos, o suspeito utilizava o próprio carro de luxo: uma Mercedes Benz C200, de cor azul, avaliada em aproximadamente R$ 150 mil.

Segundo a delegada que investiga o caso, Maritta Souza, titular da 16ª DT/Pituba, as investigações apontaram que os crimes ocorreram entre os meses de dezembro de 2024 e janeiro de 2025. O crime foi praticado pelo suspeito e quatro comparsas, que ainda não foram localizados.

Ao Portal A TARDE, a delegada revelou que um desses comparsas sempre participava das ações e seria responsável por roubar os pedestres, enquanto Flávio dirigia. Durante o depoimento, o 'Playboy da Mercedes' alegou que cometia os crimes "para comprar drogas". Versão que, segunda ela, não demonstra verdade.

"Ele disse que tem vício com drogas e cometeu os roubos para alimentar o vício. Mas ele vem de uma condição financeira boa, por isso desconfiamos da versão. O carro está no nome dele e ele foi preso ainda com um relógio Rolex", disse.

Ainda de acordo com a delegada, o comparsa que age com Flávio em todas as ocorrências também faz parte da mesma classe social. O suspeito segue preso aguardando decisão judicial. A polícia segue em diligência para encontrar o principal comparsa de Flávio, assim, como, os outros suspeitos.

"As investigações seguem para identificar e localizar todos os envolvidos. Estamos trabalhando para recuperar os celulares subtraídos e apreender a arma utilizada nos assaltos”, ressaltou a delegada Maritta Souza.