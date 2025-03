Playboy da Mercedes: defesa justifica que homem é uma "pessoa doente"

Flávio de Lima Portela, de 39 anos, utilizava o próprio carro de luxo para realizar os roubos - Foto: Divulgação redes sociais

"Trata-se de uma pessoa doente e viciada em crack". Essa é a justificativa dada pela defesa de Flávio de Lima Portela, o "Playboy da Mercedes", preso nesta quarta-feira, 19, acusado de roubar celulares de pedestres na Pituba utilizando o próprio carro de luxo: uma Mercedes Benz C200.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o advogado do suspeito, David Mendez, explicou que Flávio tem uma alta dependência por drogas como crack e cocaína e tem laudos psiquiátricos que comprovam a doença. Segundo ele, devido ao vício, as atitudes dele foram tomadas sem a devida consciência.

Todo esse caso diz respeito a uma pessoa doente. Flávio é um homem com problemas psiquiátricos graves e totalmente viciado em cocaína e crack. Temos todos os documentos e laudos que comprovam os diversos transtornos de saúde mental, agravados pela adicção e toxicomania. Logo, a defesa tem confiança no Sistema de Justiça Criminal que irá analisar todas as circunstâncias que envolvem o caso, e, consequentemente, da adoção das medidas cabíveis Advogado do suspeito, David Mendez

Ainda de acordo com David, "não precisa nem ser especialista para perceber que a atitude de Flávio, que detém de um alto poder aquisitivo e família estruturada, não dialoga com atitudes de uma pessoa em sã consciência. Quantas Mercedes você ver aqui em Salvador? São raras. Qual pessoa consciente de si iria cometer roubos com um carro tão em evidência? Ele nunca precisou disso", argumentou.

Flávio de Lima Portela, de 39 anos, foi localizado na região do Acupe de Brotas nesta quarta-feira, 20. Com a Mercedes Benz C200, de cor azul, avaliada em aproximadamente R$ 150 mil, ele tinha como principais alvos, mullheres quie caminhavam pela Pituba. Segundo a delegada Maritta Souza, titular da 16ª DT/Pituba, as investigações os crimes ocorreram entre os meses de dezembro de 2024 e janeiro de 2025 sempre na companhia de uma amigo, que descia para roubar os celulares, enquanto Flávio dirigia.

Além desses crimes de roubos, o homem de classe média alta tem uma longa ficha criminal: violência doméstica, injúria e outro roubo. Atitudes que vem envergonhando a família dele, segundo próprio advogado.

"A família dele encontra-se extremamente abalada e consternada, requerendo a máxima discrição possível. Eles já fizeram de tudo, mas não conseguem mudar a situação. Eles estão desgastados pelos vícios do acusado".

Ainda de acordo com David, tanto a prisão de Flávio, como a soltura dele, "apresentam riscos iminentes". Por isso, a defesa vai requerer liberdade provisória "para que Flávio consiga realizar um tratamento adequado".

A audiência de custódia de Flávio ocorrerá nesta quarta-feira, 21, na 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, no fórum criminal de Sussuarana.