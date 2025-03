Cachorro é resgatado de córrego em avenida movimentada de Salvador

Agentes do Corpo de Bombeiros acreditam que animal foi jogado em córrego - Foto: Andrêzza Moura

Resgatar cachorros em um córrego que fica próximo à Via Expressa Baía de Todos-os-Santos, na Avenida Heitor Dias, em Salvador, infelizmente já faz parte da rotina dos agentes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Na noite desta quinta-feira, 20, mais uma vez, uma equipe do órgão teve que ir ao local para retirar um animal que, desde o início da tarde, tentava sair da água.

"É bastante comum isso acontecer, eu mesmo já estive aqui outras vezes. É difícil que ele tenha caído, não tem nem como ter entrado aí sozinho. É provável que alguém tenha o jogado. Quando penso na possiblidade de alguém ter feito isso, não gosto nem de imaginar", lamentou o soldado CBM Mota.

Segundo Mota, quando a equipe chegou ao local de resgate o cachorrinho estava bastante assustado e apresentou um pouco de resistência. "Ele ficava correndo de um lado para o outro. Está ali quieto porque está muito cansado, mas, aparentemente não está ferido", concluiu o soldado. Foi um morador da região quem acionou o Corpo de Bombeiros.

Também acostumando a fazer esse tipo de trabalho, o soldado CBM Guimarães falou da dificuldade de encontrar uma instituição para fazer o acolhimento desses animais. "Quando tem um dono, fica mais fácil. A gente resgata e entrega a ele. Mas, quando é animal abandonado, temos algumas dificuldades em encontrar um lugar para deixá-los. Deveria ter algum órgão público para acolhê-los", avaliou o agente, enquanto aguardava com os colegas uma posição da direção da instituição para onde levar o cachorro.

Em Salvador, a Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência (Secis), órgão da Prefeitura, também faz trabalho de resgate e acolhimento de animais em situações de emergência e risco. O Portal A TARDE tentou contato com a Secis, por meio da assessoria de comunicação, mas, não obteve retorno.

A assessoria do Corpo de Bombeiros também foi procurada para informar se havia encontrado um local para abrigar o cachorro resgatado. No entanto, não conseguiu contato, até o fechamento dessa matéria.

Apesar de existir uma lei que protege os animais, situações de abandono e maus-tratos a animais é comum em Salvador. Lei Federal 9.605/98, conhecida como Lei dos Crimes Ambientais, define que é crime "praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos". Quem pratica esses crimes está sujeito a pena de prisão que pode variar de três meses a um ano e pagamento de multa. Caso o animal morra, as sanções podem ser aumentadas. A Constituição Federal de 1988, artigo 225, § 1º, inciso VII, estabelece que o Poder Público tem o dever de proteger a fauna e a flora.

CRIMES DE MAUS-TRATOS AOS ANIMAIS:

Manter os animais em locais anti-higiênicos, deixar os animais expostos ao sol por longos períodos, obrigar os animais a trabalhos excessivos, golpear, mutilar ou ferir voluntariamente os animais, não providenciar assistência veterinária, não garantir alimento e água, abandonar os animais, abusar sexualmente dos animais, provocar envenenamento e instigar ou utilizar animais em briga esportiva.

ONDE DENUNCIAR:

SECIS - 156

Corpo de Bombeiros Militar - 193

Polícia Militar (PM) - 190

Disque Denúncia - 181

IBAMA - 0800 61 8080

Disque Ambiente - 0800 11 35 60

Também é possível denunciar em qualquer delegacia de polícia.