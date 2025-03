Presidente ligado a tratamento médico com maconha tem prisão decretada

Outros dois envolvidos no esquema foram presos no último dia 10, durante a Operação Salvo Conduto - Foto: Divulgação Polícia

O presidente de uma associação que auxilia pacientes em tratamento com canabidiol teve a prisão decretada pela Justiça, por falsificação de documentos e falsidade ideológica. Segundo a Polícia Civil, ele praticava os crimes para adquirir de forma irregular produtos derivados de Cannabis.



Equipes do Departamento Especializado de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) estão realizando diligências para localiza-lo. O suspeito é mais um dos envolvidos no esquema criminoso de desvio de substâncias terapêuticas à base de cannabis.

Outros dois envolvidos no esquema foram presos no último dia 10, durante a Operação Salvo Conduto, no Corredor da Vitória e em São Paulo. A dupla permanece à disposição do Poder Judiciário. Materiais ilícitos e outros itens relacionados ao crime foram apreendidos durante as diligências.