Polícia bloqueia R$ 640 mil de facção criminosa em Camaçari

- Foto: Haeckel Dias / Ascom-PC

A Polícia Civil da Bahia bloqueou mais de R$ 639 mil de contas bancárias ligadas a uma organização criminosa que atua em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O grupo é investigado por envolvimento em homicídios, tráfico de drogas, porte ilegal de armas, roubos e furtos.

O bloqueio é parte da Operação Rivais, que combate a violência relacionada ao tráfico de drogas na cidade. As investigações tiveram início após o assassinato de Ronaldo Correia Lima, em dezembro de 2024, no bairro Phoc III. Durante a primeira fase da operação, em janeiro deste ano, dois suspeitos foram presos, incluindo um integrante responsável pelas finanças da quadrilha. Ele usava o CPF do irmão, que tem deficiência intelectual, para movimentar valores ilícitos em 33 contas bancárias.

Apenas no segundo semestre de 2024, o suspeito realizou transações superiores a R$ 1,2 milhão em um único banco, além de movimentações em outras instituições financeiras. O dinheiro bloqueado será destinado ao Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Civil da Bahia (FUNPCBA).

A Polícia Civil segue com diligências para capturar outros envolvidos e reforçar a segurança na região.