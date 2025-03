Ação do Bope termina com suspeito morto e material apreendido em Salvador

Material apreendido foi encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) - Foto: Divulgação / Polícia Militar

Uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) resultou na apreensão de armas, munições e drogas na tarde desta quinta-feira, 20, no bairro de Alto de Coutos, em Salvador. A ação ocorreu após policiais se depararem com um grupo de homens armados durante um patrulhamento na região.

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos atiraram contra os agentes ao perceberem a presença policial, resultando em uma troca de tiros. Após o confronto, um dos envolvidos foi encontrado ferido e socorrido para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos.

Durante a operação, os policiais apreenderam uma pistola 9mm com numeração raspada, dois carregadores e 20 munições. Além disso, foram recolhidos 172 pinos de cocaína, 250g de crack, 84 porções de maconha, um cinto com coldre para pistola e mais de R$ 7 mil em espécie.

Todo o material apreendido foi encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde a ocorrência foi registrada.