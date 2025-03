Corpo é encontrado carbonizado perto de shopping em Salvador

Incidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, 20 - Foto: Reprodução | Google Maps

O corpo de homem foi encontrado debaixo de um viaduto, na manhã desta quinta-feira, 20, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. De acordo com informações recebidas pelo Portal A TARDE, o corpo estava parcialmente carbonizado.

Em nota, a PM informou que agentes da 49ª CIPM foram acionados para verificar uma ocorrência de um cadáver encontrado nas proximidades de um shopping, sentido São Cristóvão.

Ainda de acordo com a PM, o fato constatado e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização da perícia e remoção do corpo. Ainda não há informações sobre as causas da morte.

Em nota, a Polícia Civil informou que uma equipe do Silc/DHPP foi acionada sobre a localização do corpo de um homem parcialmente carbonizado, na manhã desta quinta-feira (20), em São Cristóvão.

Ainda segundo a polícia, as guias para remoção e perícia foram expedidas e as circunstâncias, autoria e motivação do crime serão apuradas pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico).