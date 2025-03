Incêndio de grandes proporções em Salvador; imagens impressionam

Caso aconteceu no bairro do Uruguai - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um incêndio de grandes proporções foi registrado na manhã desta quinta-feira, 20, no bairro do Uruguai, em Salvador. Segundo informações iniciais, as chamas atingiram uma loja de estofados na rua Luiz Régis Pacheco. Vídeos do momento foram registrados por um populares.

O dono do estabelecimento e uma mulher grávida foram levados para UPA Santo Antônio devido a ferimentos e inalação de fumaça. Não há detalhes sobre o estado de saúde ou sobre o que teria causado o incêndio. As informações foram divulgadas pela TV Record.

O incidente também impactou o transporte público na região. De acordo com a Secretaria de Municipal de Mobilidade (Semob), os ônibus deixaram de circular na via pela rua direta do Uruguai e só deve retornar após a finalização da ocorrência.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas, contudo, permanece no local fazendo o trabalho de rescaldo.

Veja vídeos: