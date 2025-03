Adeus verão, olá outono: o que esperar das temperaturas em Salvador

Salvador deu adeus ao verão - Foto: Alessandra Lori/ Ag. A TARDE

Salvador deu adeus ao verão na manhã desta quinta-feira, 20, com a chegada do outono às 6h01, marcando o início da nova estação, que se estenderá até o dia 20 de junho. De acordo com o climatempo, o outono representa a transição do período úmido para a seca, característica do inverno em muitas regiões do Brasil. Na Bahia, as temperaturas devem se manter acima da média ao longo da estação.

Contudo, o climatempo destaca que o outono é o período mais chuvoso do ano, com fortes e volumosas precipitações sendo comuns em Salvador. A expectativa é de que as chuvas também atinjam outras cidades do Nordeste, como Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa e Natal.

Confira a previsão para os primeiros dias do outono em Salvador:

Para Salvador, a previsão para os próximos dias indica sol com algumas nuvens e chuvas passageiras à noite. Nesta quinta-feira, o clima será ensolarado durante o dia, com uma noite nublada. As temperaturas devem variar entre 23°C e 33°C.

Na sexta-feira, o tempo será de sol, sem previsão de chuva, e as temperaturas vão variar entre 24°C e 35°C.

Já no final de semana, são esperadas mudanças bruscas na temperatura, com a chegada de um temporal na capital baiana. A probabilidade de chuva será de 87% no sábado e 84% no domingo, com possibilidade de trovoadas.