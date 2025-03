Linha B2 do BRT será ampliada até o Rio Vermelho; veja itinerário

Expansão foi viabilizada com a chegada dos novos ônibus - Foto: Bruno Concha/Secom PMS

A linha B2 do BRT Salvador será ampliada até o Rio Vermelho a partir de 29 de março, data do aniversário de 476 anos de Salvador. De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), atualmente, a linha segue até a Praça Nossa Senhora da Luz, na Pituba, e neste ponto retorna ao terminal de transbordo.

Com a ampliação, os veículos do BRT Salvador vão sair da Rua Rio Grande do Sul, na Pituba, acessam a faixa exclusiva instalada na Avenida Manoel Dias da Silva, seguem por Amaralina até o ponto na altura da Vila Militar. Depois fazem o retorno na altura de um antigo supermercado na Rua Oswaldo Cruz e deste ponto retornam pela faixa exclusiva, no sentido Praça Nossa Senhora da Luz. A partir desse local, os ônibus seguem o itinerário de origem da linha em direção a Estação Rodoviária.

O titular da Semob, Pablo Souza, destaca a importância da ampliação da linha B2 para a mobilidade da cidade. "A Pituba é o segundo maior destino de viagens na cidade, e essa extensão beneficiará diretamente a mobilidade dos soteropolitanos. Com isso, moradores de mais de 170 bairros de Salvador terão mais uma opção prática e eficiente para se deslocar com conforto e rapidez", diz.

Segundo o pasta, a expansão foi viabilizada com a chegada dos novos ônibus entregues no mês de janeiro deste ano. A ampliação do BRT Salvador faz parte de um conjunto de investimentos na infraestrutura da mobilidade da cidade, com o objetivo de melhorar a conectividade entre diferentes bairros e oferecer mais qualidade no transporte público.

Demais linhas – Além da linha B2, o modal conta com outras quatro linhas em operação: B1 – Estação Rodoviária x Estação Pituba, B3 – Estação Rodoviária x Pituba (via Paulo VI), B4 - Estação Pituba x Estação Lapa e B5 – Estação Rodoviária x Estação Lapa. Até dezembro deste ano, a linha B6 – Estação Lapa x Aeroporto – entrará em operação por meio do sistema BRS (Bus Rapid Service), ampliando ainda mais as conexões do transporte público na capital baiana.