Operações da Polícia localizam 13 alvos do tráfico e facções na Bahia

Ações visam desarticular o tráfico de drogas e atividades ilícitas no estado - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Treze mandados de prisão contra integrantes de facções criminosas na Bahia já foram cumpridos durante as operações Aurantis e Dankana, conduzidas pela Polícia Civil. No total, as ações envolveram cerca de 300 policiais civis, distribuídos em 66 equipes operacionais, além de sete equipes responsáveis pela formalização dos procedimentos.

A Operação Aurantis, coordenada pelo Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), teve como foco o desmantelamento de uma facção em Camaçari. Seis suspeitos foram localizados, incluindo Passarinho, que ocupava o segundo lugar na hierarquia da organização criminosa, que resistiu à prisão, foi atingido, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O líder do grupo, Geleia, segue foragido e, segundo investigações, comanda a facção de fora do Brasil.

Já a Operação Dankana, coordenada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), cumpriu sete mandados e faz parte da Operação Narke, que visa combater o tráfico de drogas e facções no estado da Bahia, Paraná e Mato Grosso do Sul. Um dos alvos, preso em Barra do Pojuca, Camaçari, é apontado como responsável pela logística de distribuição de drogas na região, utilizando mototáxis para abastecer o tráfico local.

Além das prisões, as operações resultaram no cumprimento de 29 mandados de busca e apreensão, incluindo alvos dentro e fora do sistema prisional. As diligências continuam em andamento, com apoio das equipes do DHPP, Draco, Deic e Depin, para localizar outros criminosos envolvidos.