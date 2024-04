Cachorro é arremessado de viaduto de 15 metros em Salvador | A TARDE

Um cachorro foi jogado de cima de um viaduto de 15 metros de altura, nesta quinta-feira, 11, no bairro Baixa de Quintas, em Salvador.

Segundo o g1 Bahia, o animal foi socorrido pelo líder comunitário Alisson Gomes, que acompanhava uma obra no local e gravou a situação. No vídeo, um cachorro preto e de coleira vermelha aparece chorando, na parte debaixo do viaduto da Via Expressa. Machucado, ele se arrasta e tenta sair do local.

Alisson socorreu o animal para uma clínica veterinária da região. De acordo com informações do dono da unidade, o cachorro precisou ser sedado e vai passar por exames de imagens. A suspeita é que ele não esteja sentindo as patas traseiras.

A suspeita é que ele não esteja sentindo as patas traseiras | Foto: Reprodução | TV Bahia

Ao g1, Alisson disse que não é o primeiro caso. Ele afirmou outra vez um motorista parou o carro no acostamento, saiu com um animal do veículo e arremessou do viaduto.

"Essa nossa luta é antiga, esse não é o primeiro caso. É preciso acabar com esse crime, é preciso instalar câmeras e gradios", afirmou o líder comunitário.

A principal lei que protege os animais no Brasil é a Lei Federal 9.605/98, popularmente conhecida como Lei dos Crimes Ambientais. Nela, consta que é crime "praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos". A pena para esses crimes é de três meses a um ano de prisão e multa, que pode ser aumentada caso o animal morra.