Fim de semana: Salvador terá muitas nuvens e chance de chuva isoladas

Tempo de chuva isoladas na capital baiana - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

O fim de semana em Salvador será de muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A capital baiana terá tempo fechado e temperaturas elevadas na capital baiana.

No sábado, 22, o céu deve ficar encoberto durante todo o dia, com chuvas isoladas a qualquer momento. A temperatura varia entre 25ºC e 32ºC, com umidade máxima de 90%. Os ventos sopram com intensidade fraca a moderada, vindos do sudeste e leste-sudeste.

No domingo, 23, a instabilidade continua. O céu permanece com muitas nuvens e chance de chuva isolada, enquanto os ventos seguem fracos a moderados. A temperatura varia entre 24ºC e 31ºC, com umidade chegando a 95%.