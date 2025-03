Esquema de ônibus é montado para eventos em Salvador neste domingo

Operação foi montada para atender a Caminhada Penitencial e a final do Campeonato Baiano entre Bahia e Vitória - Foto: Divulgação

No próximo domingo, 23, Salvador contará com um esquema especial de transporte para atender dois grandes eventos: a Caminhada Penitencial, que acontece entre o Comércio e o Bonfim, e a final do Campeonato Baiano entre Bahia e Vitória, no Barradão, às 16h.

Para a Caminhada Penitencial, a Secretaria de Mobilidade (Semob) reforçará a frota de ônibus e realizará ajustes em algumas linhas. Durante o evento, 14 ônibus reguladores estarão disponíveis no Largo do Papagaio, das 5h às 13h. Algumas mudanças de itinerário também serão aplicadas:

A linha 0345 (Boa Vista de São Caetano x Pituba) não passará pelo Largo do Tanque.

As linhas 1141 (Cabula VI x Ribeira R1), 1130 (Cabula VI x Ondina) e 1149 (Terminal Acesso Norte x Uruguai/São Joaquim) não seguirão até a Ribeira.

A linha 1339 (Estação Pirajá x São Joaquim) fará o retorno no Largo da Madragoa apenas no período da tarde.

As linhas 1144 e 1144-01 (Terminal Acesso Norte – São Joaquim/Comércio) retornarão pela Rua Siqueira Campos, no Barbalho.

Já para o clássico do Campeonato Baiano, a Semob disponibilizará 14 veículos reguladores nas estações Flamboyant (pela linha 1899) e Pirajá, a partir das 14h. A linha 1899 (Estádio Barradão x Estação Flamboyant) entrará em operação das 14h às 16h, partindo da Estação Flamboyant, e funcionará das 17h45 às 21h na base da Avenida Mário Sérgio.

Com essas medidas, o objetivo da Semob é garantir um deslocamento mais eficiente para os participantes dos eventos e minimizar impactos no trânsito da capital baiana.