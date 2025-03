Dentista baleada teve pulmão perfurado e precisa de doação de sangue

Larissa Azevedo Pinheiro, de 28 anos, teve o pulmão perfurado e precisa urgentemente de doação de sangue - Foto: Reprodução | Rede Sociais

A dentista baleada na perseguição policial na Avenida Paralela, em Salvador, nesta sexta-feira, 14, está internada em estado grave no Hospital Roberto Santos. Larissa Azevedo Pinheiro, de 28 anos, teve o pulmão perfurado e precisa urgentemente de doação de sangue.

As doações podem ser feitas no próprio hospital ou em qualquer unidade da Hemoba. Podem ser doados qualquer tipo sanguíneo. De acordo com a família, a vítima foi atingida no peito: a bala perfurou o pulmão e o tórax, mas não ficou alojada.

Larissa estava na garupa de um mototaxista indo para o trabalho, em Candeias, quando o confronto entre policiais e suspeitos começou. Ela tentou se proteger do tiroteio quando foi atingida. O mototaxista, que não foi atingido e não quis ter a identidade revelada, contou que parou a moto quando ouviu os tiros para que os dois se abaixassem e, assim, se protegessem.

No hospital, a dentista precisou ser reanimada e depois passou por cirurgia. Ela segue internada, à espera de um leito na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A família classifica o estado de saúde como "delicado".

Perseguição policial

Segundo a Polícia Militar, a troca de tiros começou na região do Trobogy, quando os agentes do Batalhão Apolo identificaram um carro com uma placa clonada e restrição de furto, e iniciaram a perseguição. Quatro suspeitos estavam dentro do veículo.

Na troca de tiros, um dos suspeitos foi baleado. Ele foi socorrido para o Hospital Roberto Santos e não resistiu aos ferimentos. O homem foi identificado como Caio Felipe Reis Sande, conhecido como "Felipe Jogador".

Após o tiroteio na Avenida Paralela, os outros três suspeitos conseguiram fugir a pé, sentido bairro Canabrava.

A PM fez buscas na região e, horas depois, um segundo suspeito foi encontrado pela polícia. Houve troca de tiros, ele foi baleado na mão e no pé e levado para o Hospital Roberto Santos. Ele foi preso após receber atendimento médico.

Na ação, foram apreendidas três pistolas de calibres .40, 45 e 9mm, além de munições. A PM informou que existe a suspeita de que o carro usado pelos suspeitos era utilizado em ações criminosas na capital baiana.