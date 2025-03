Mototaxista relata desespero após passageira ser baleada na Av. Paralela

Larissa Azevedo foi baleada em tiroteio na Paralela - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma dentista, identificada como Larissa Azevedo Pinheiro, foi baleada durante um confronto entre a Polícia Militar e criminosos na manhã desta sexta-feira, 14, na Avenida Luís Viana Filho, conhecida como Paralela, em Salvador. Ela estava em um mototáxi a caminho do trabalho quando foi atingida.

Segundo informações da Polícia Militar, a troca de tiros teve início após os agentes identificarem um carro com uma placa clonada e iniciarem a perseguição.

O mototaxista que transportava Larissa no momento do tiroteio relatou os momentos de pânico em entrevista à TV Bahia. Segundo ele, os disparos começaram repentinamente enquanto levava a passageira de Lauro de Freitas para a rodoviária.

"Eu estava com uma passageira. Peguei a passageira em Lauro de Freitas, e a gente estava seguindo sentido rodoviária, que era o destino dela. Quando estávamos a caminho, ouvi disparos. Então, eu pedi para ela desembarcar da moto. Imediatamente, nós fomos para o chão."

Socorrida para uma unidade de saúde, a vítima passou por cirurgia e já está fora de perigo | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O mototaxista afirmou que tentou proteger a mulher, mas a situação saiu do controle.

"Eu a puxei, ela se assustou um pouco, mas obedeceu. Depois, porém, ela se levantou desesperada. Foi quando um rapaz passou correndo com uma arma na mão e efetuou um disparo. Logo depois, eu vi que ela estava no chão com uma perfuração."

De acordo com ele, o disparo foi feito pelo suspeito que fugia da polícia. "Sim, foi ele (o suspeito que estava fugindo da polícia). Ele atirou de costas. Eu ainda estava no chão, e ela tentava se abaixar quando ele passou."

A vítima chegou a perder a consciência no local. "Ela perdeu a consciência, tentou falar, mas não conseguiu. Colocamos ela no banco da viatura e a trouxemos. Eu vim atrás, seguindo."

Ele ainda explicou que, diante do intenso tiroteio, a única alternativa foi buscar proteção. "Para não passar pelo conflito, né? Foi um momento de desespero. A gente decidiu, para salvaguardar a nossa vida, se jogar no chão, que é o correto."

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que busca identificar e capturar os envolvidos na troca de tiros. Até o momento, não há informações sobre prisões relacionadas ao confronto.