Mulher ferida em tiroteio na Paralela está fora de perigo, diz coronel

Na ação, foram apreendidas três pistolas de calibres .40, 45 e 9mm, além de munições - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Uma dentista, identificada pelo prenome Larissa, ficou ferida após ser atingida por um disparo de arma de fogo durante confronto entre a PM e criminosos, na manhã desta sexta-feira, 14, na Avenida Luís Viana Filho, conhecida como Paralela, em Salvador.

Segundo a PM, ela estava em um mototaxi a caminho do trabalho quando foi atingida e socorrida para uma unidade de saúde. De acordo com o Tenente-coronel Edmundo Assemany, comandante do Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos de Veículos, durante entrevista a Tv Record, a dentista já teria passado por cirurgia e está fora de perigo.

Na ação, foram apreendidas três pistolas de calibres .40, 45 e 9mm, além de munições. Todo o material apreendido foi encaminhado para o registro da ocorrência junto à Polícia Civil.

Em nota, a PM informou que "os militares realizavam rondas na região, quando avistaram um veículo modelo Honda Fit, de cor branca, que, diante da aproximação da viatura, realizou manobras perigosas em fuga. Os agentes tentaram abordagem, quando os ocupantes do automóvel passaram a efetuar disparos de armas de fogo. Houve revide e, após a troca de tiros, um suspeito foi encontrado ferido, sendo socorrido para o Hospital Roberto Santos, onde não resistiu aos ferimentos. Outros dois indivíduos conseguiram fugir."

Ainda de acordo com a PM, uma mulher que transitava no local como passageira em um mototáxi ficou ferida e foi socorrida pelos militares imediatamente para uma unidade de saúde da região, onde está internada.

Na ação, foram apreendidas três pistolas de calibres .40, 45 e 9mm, além de munições. Os policiais militares constataram que o veículo utilizado pelos criminosos ostentava uma placa clonada e há a suspeita de que era utilizado em ações criminosas na capital baiana. Todo o material apreendido foi encaminhado para o registro da ocorrência junto à Polícia Civil.