Operação em Salvador mira membros de facção suspeitos de torturar e matar mulher

Policiais das 1ª, 2ª e 3ª Delegacias de Homicídios (Atlântico, Central e BTS) e do Grupo de Apreensão e Captura do DHPP estão atuando na operação - Foto: Divulgação | Ascom PCBA

A Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), deflagrou na manhã desta sexta-feira (14) a Operação Astro Celeste, cujo objetivo é cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento na morte de Thainá dos Santos Pereira, que aconteceu em outubro de 2024. Porções de maconha, pinos de cocaína e três celulares já foram apreendidos.

Segundo as investigações, a vítima foi sequestrada no Arraial do Retiro por integrantes de um grupo criminoso, retirada de casa à força na presença de um tio e do filho de quatro anos, arrastada pelos cabelos e levada até um terreno baldio onde foi torturada até a morte. O corpo da mulher foi localizado em um matagal no bairro de Águas Claras, com as mãos e os pés amarrados e com sinais de violência.

De acordo com a coordenadora de investigação do DHPP, delegada Fernanda Asfora, o homicídio ocorreu porque os autores suspeitaram que a vítima estava colaborando com integrantes de um grupo rival, após ela ter sido flagrada realizando uma videochamada com um primo que já pertenceu a uma quadrilha local, mas mudou de bairro e se aliou a outros traficantes.

