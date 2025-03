Casal é esfaqueado dentro de casa em bairro de Salvador

Caso agora será investigado pela Polícia Civil, que tentará identificar o autor ou autores da agressão - Foto: Reprodução / Google Street View

Na tarde desta quinta-feira, 13, um casal foi vítima de uma tentativa de homicídio no bairro de Itapuã, em Salvador. Eles foram esfaqueados dentro de uma casa localizada na 1ª Travessa Cajueiro, na localidade conhecida como Baixa da Gia.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 15ª CIPM foram acionadas para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, os policiais descobriram que as vítimas haviam sido socorridas e encaminhadas para uma unidade de saúde da região, com ferimentos graves causados por golpes de faca.

Apesar das buscas realizadas pela polícia nas imediações, nenhum suspeito foi encontrado. O caso agora será investigado pela Polícia Civil, que tentará identificar o autor ou autores da agressão e apurar as motivações por trás do crime.