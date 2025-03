Congresso na área de Departamento Pessoal acontece neste sábado

Centro de Cultura Cristã (CECBA) - Foto: Divulgação

O maior evento na área de Departamento Pessoal da Bahia, o Congresso DP SUMMIT, será realizado no sábado, 15, das 8h às 18h, no Centro de Cultura Cristã (CECBA), no bairro Costa Azul, em Salvador.

As inscrições podem ser feitas através do site oficial. A programação completa e outras informações estão disponíveis no perfil do Instagram @dpsummit2025.

As atualizações recentes na legislação, o empreendorismo e a utilização da inteligência artificial estarão entre os assuntos debatidos durante a imersão. Sete palestrantes já estão confirmados, entre eles: o Auditor Fiscal do Trabalho, João Paulo Machado, a idealizadora do Projeto Atua DP, Jení Carla e a escritora Zenaide Carvalho.

Os profissionais do departamento pessoal (DP) são responsáveis pela administração dos funcionários de uma empresa. Admissão e demissão de colaboradores, apuração de ponto, cálculo da folha de pagamento e gestão de férias, licenças, benefícios e comissões estão entre as atividades desenvolvidas pela categoria.

O encontro vai reunir grandes nomes do segmento para explorar as principais tendências, novidades e desafios da área. “Aqui na Bahia nunca existiu um evento presencial desse porte voltado para o Departamento Pessoal. O objetivo desse encontro é manter profissionais prontos para lidar com as atualizações que são constantes na nossa área”, pontuou o idealizador do DP SUMMIT, Gilmar Mendes.