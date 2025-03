Homem morre quase dois meses após ser atropelado por motociclista em Paripe

Casal é atropelado, mulher morreu na hora e homem morreu quase dois meses depois - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O homem que estava internado por quase dois meses após ser atropelado por motociclista que empinava o veículo, morreu nesta quarta-feira, 12. O incidente ocorreu em um trecho da Avenida Afrânio Peixoto, comumente conhecida como Suburbana, em Salvador.

O atropelamento aconteceu no dia 20 de janeiro, no bairro de Paripe, câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem, identificado como Gilson Lopes do Vale, de 57 anos, e uma mulher, Siene Maria dos Santos, de 56 anos que foram atingidos por um motociclista enquanto ele fazia uma manobra perigosa com o veículo. A mulher morreu no local.

Veja o vídeo

O piloto da moto fugiu, sem prestar socorro, e segue sendo procurado pela Polícia Civil. Em nota, a Polícia Militar (PM) diz que foi acionada, rondou o local, mas não encontrou o homem após o acidente.

O caso foi registrado como acidente de trânsito na 5ª Delegacia Territorial de Paripe. De acordo com a Polícia Civil, diligências seguem tentando localizar o responsável pelo atropelamento.

A Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) afirmou que não foi avisada da ocorrência. O órgão reforçou que empinar motos é uma infração gravíssima de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A penalidade inclui uma multa de R$ 293,47, suspensão do direito de dirigir, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação e apreensão do veículo.