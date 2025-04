Ivana Bastos deve ser contemplada com título na Câmara

Ivana Bastos - Foto: Sandra Travassos/Alba

Nascida em Caetité, mas natural de Guanambi, a presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos (PSD), deve ser contemplada com título de Cidadã de Salvador.

Conforme justifica o projeto de lei, encaminhado à Câmara Municipal de Salvador (CMS) pela vereadora Aladilce Souza (PCdoB), o objetivo é homenagear a deputado pelo seu “comprometimento com as causas sociais, econômicas e institucionais que beneficiam diretamente o município de Salvador".

“Sua atuação tem extrapolado os limites da representatividade regional, beneficiando diretamente a população soteropolitana por meio de articulações políticas, parcerias institucionais e iniciativas legislativas que contribuem para o desenvolvimento humano e urbano de Salvador”, detalhou o texto.

Ivana é a primeira mulher a assumir a presidência da Casa. Ela foi eleita 1ª vice-presidente, mas foi alçada à cadeira máxima após o então presidente reeleito, Adolfo Menezes (PSD), ser retirado do posto por uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), pregou a união dos deputados e disse ter muito orgulho de assumir o comando do legislativo.

Título de Cidadão da Cidade do Salvador

A honraria é concedida pela Casa a pessoas nascidas fora da capital baiana e que tenham prestado relevantes serviços ao município de Salvador.