Deputado critica celeridade na troca da ViaBahia: “Para quê a pressa?"

O deputado estadual e presidente da Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Eduardo Salles (PP), criticou o andamento do processo da nova licitação que vai definir a concessionária substituta da ViaBahia para administrar os trechos da BR-324 e 116.

Em entrevista ao Portal A TARDE na manhã desta segunda-feira, 14, durante o Seminário Qualidade de Gasto Público, realizado na sede da Associação Comercial da Bahia (ACB), no Comércio, o parlamentar avalia que a escolha para a nova empresa está muito acelerada, o que pode trazer prejuízos ao processo.

“Corremos um sério risco de vir novas ‘Vias Bahias’ para cá e a gente passar por esse perrengue que a gente já passa há 15 anos. Digo isso porque, na semana passada, foram publicadas no Diário Oficial as datas das audiências públicas para uma nova concessão antes mesmo da concessionária sair. Estão marcando para o dia 5 de maio, aqui em Salvador, e a concessionária só sai dia 15 de maio. Por que essa pressa? Se o ex-ministro Rui Costa disse que nós passaríamos o ano de 2025 trabalhando, recuperando as rodovias, que nada foi feito ao longo desses 15 anos e que 2026 nós iniciamos um processo de concessão?”, perguntou o deputado.

“Nós achamos que em 2026 nós íamos batalhar para fazer algumas obras que são estruturais, onde está morrendo mais gente, onde são os gargalos do fluxo de veículos, para que em 2026 nós trabalhássemos isso, e em 2027 nós tivéssemos um estudo. Esse projeto foi feito há 20 anos, porque são 15 anos que a ViaBahia ficou, 5 anos antes foram feitos o projeto, então são 20 anos. Se eles querem fazer uma concessão para mais 30 anos, são 50 anos desde que o projeto foi elaborado até o final do próximo contrato. Será que isso não merece um estudo minucioso do que é que vai acontecer com o desenvolvimento da Bahia, de fluxo de veículos nessas duas rodovias que são a espinha dorsal, ao longo dos próximos 30 anos? Que coisa é essa? Por que essa corrida contra o tempo? Será que a gente não corre um grande risco de termos uma nova Via Bahia aí? Nós não aceitamos. Os baianos não aceitam essa corrida”, acrescentou.

Eduardo Salles ainda levantou suspeitas sobre um aumento no valor do pedágio, que teria a anuência da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT). “Eles querem aumentar o valor do pedágio? Eles querem botar uma nova empresa que vai aumentar duas, três vezes o valor do pedágio? É esse o objetivo deles? Se for esse, nós vamos para briga”, indicou.

Na semana passada, o ministro dos Transportes, Renan Filho, fez duras críticas à ViaBahia. Segundo ele, o governo federal está buscando acelerar a saída da empresa das rodovias do estado, mas enfrenta obstáculos.

“Ela foi considerada a pior concessão da história das concessões do Brasil, por isso ela vai ser revista e estamos tirando a ViaBahia, mas não está sendo fácil. Só o baiano sabe o que significa a ViaBahia administrando a 116 e a rodovia que liga Feira de Santana a Salvador”, iniciou Renan Filho.

Ainda de acordo com o ministro, as BR-116 e 324 precisam de um investimento de R$ 10 bilhões, com um novo leilão previsto para 2025.

A gestão dos trechos foi assumida pela União, através do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) após uma negociação com o Tribunal de Contas da União (TCU), o ministério e a concessionária.

A decisão autorizou o encerramento do contrato em 31 de março e estabeleceu um pagamento de R$ 892 milhões à ViaBahia, contudo, a falta de pagamento de parte da indenização à concessionária via governo federal fez com que a atuação da empresa se prolongasse no estado. O governo federal assumirá as vias a partir do dia 15 de maio. Com a saída da concessionária, as estradas serão administradas pelo DNIT.