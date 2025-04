Negociação avança e PDT se aproxima de apoio a Jerônimo

Foto em Brasília com Carlos Lupi (PDT-RJ), Rui Costa (PT-BA), Luciano Pinheiro (PDT-BA), Félix Mendonça Jr. (PDT-BA) e Heldinho Macedo (PDT-BA) reforçou reaproximação - Foto: Divulgação

Após mais de 10 anos na oposição aos governos petistas na Bahia, o PDT está cada vez mais próximo de retornar à base governista do estado. O Portal A TARDE apurou que as negociações com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e com o secretário estadual de Relações Institucionais, Adolpho Loyola (PT), avançaram nos últimos dias, se aproximando de um acordo.

Conforme revelado por um integrante da gestão estadual em condição de anonimato, os trabalhistas devem anunciar em breve a composição com Jerônimo, visando sobretudo as eleições de 2026. No momento, não há pretensão do PDT em obter espaço na administração, solicitando alguma secretaria de Estado.

O retorno do PDT à base do governo era visto como uma questão de tempo desde abril de 2024, quando o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), articulou a filiação ao seu partido da então vereadora de Lauro de Freitas, Débora Régis, então filiada ao PDT. A movimentação foi vista como uma traição pelo presidente estadual trabalhista, o deputado federal Félix Mendonça Júnior (PDT-BA).

Na época, Félix fez declarações duras e sinalizou que não estaria com ACM Neto em 2026, abrindo as portas em definitivo para um retorno da aliança com o PT. Hoje prefeita de Lauro de Freitas pelo União Brasil, Débora não tem o apoio oficial de seu antigo partido, o PDT.

Procurado pelo Portal A TARDE na manhã desta quinta-feira, 17, o presidente estadual do PDT afirmou que as negociações com o governo de Jerônimo Rodrigues prosseguem, não havendo ainda uma definição.

“Estamos conversando”, disse Félix. “Caso confirmada a aliança, isso se dará mais em 2026. Não estamos pedindo participação na atual gestão. Claro, se houver interesse do governo, a gente pode conversar sobre isso também. Mas, a princípio, espaço no governo não é foco da nossa conversa”, garantiu o deputado federal.

Resistência

A iminente mudança de lado capitaneada por Félix deve encontrar algumas resistências dentro do PDT. Os principais opositores ao retorno da legenda à base do governo do estado são o deputado federal Leo Prates (PDT) e a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos (PDT). Ambos são muito ligados ao União Brasil na Bahia e pretendem atuar pela oposição em 2026.

Na última segunda-feira, 14, Leo Prates foi questionado pelo Portal A TARDE sobre o tema e defendeu a permanência do PDT na oposição ao governo Jerônimo. Segundo ele, porém, o debate sobre uma possível saída ainda não foi pautado internamente no partido.

"Eu desconheço, porque o fórum necessário para estabelecer a mudança de posição do PDT é a executiva estadual e a federal. O presidente [nacional Carlos] Lupi e o presidente Félix ainda não convocaram esse debate. A minha posição é clara: é de defesa da manutenção na oposição", garantiu Leo Prates.

Perguntado se sairia do PDT caso a legenda voltasse a se aliar ao PT na Bahia, Leo Prates desconversou, mas disse que se sente em casa entre os trabalhistas.

"Estou muito feliz no PDT. O ministro Carlos Lupi tem me prestigiado muito. É a minha casa, é meu lar", assegurou.