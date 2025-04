Leo Prates defende permanência do PDT na oposição: "Posição clara"

Leo Prates quer PDT na oposição - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

O presidente da Comissão de Trabalho na Câmara dos Deputados, Leo Prates (PDT), defendeu em conversa com o Portal A TARDE, nesta segunda-feira, 14, a permanência do PDT no bloco de oposição ao governo Jerônimo Rodrigues (PT).

A fala de Leo acontece em meio ao esforço de parte dos pedetistas, incluindo o ex-prefeito de Euclies da Cunha, Luciano Pinheiro, para que a sigla trabalhista volte para o arco de alianças do Palácio de Ondina nas eleições de 2026. Apesar do movimento, o parlamentar disse estar satisfeito dentro do PDT, e afirmou desconhecer qualquer decisão das executivas acerca do tema.

"O PDT é minha casa, estou muito feliz aqui. Eu fui indicado pelo PDT para presidir a Comissão de Trabalho, o PDT tem este ano dois cargos de muita visibilidade, que é a liderança do partido e cargo da presidência da Comissão. Estou muito feliz no PDT, o ministro Carlos Lupi tem me prestigiado muito, é a minha casa, é meu lar", iniciou Leo Prates, durante o seminário 'Qualidade do Gasto Público', na Associação Comercial da Bahia.

"Eu desconheço, porque o fórum necessário para estabelecer da mudança de posição do PDT é a executiva estadual e a federal. O presidente Lupi e o presidente Félix ainda não convocaram esse debate. A minha posição é clara, é de defesa da manutenção na oposição, e defendo o apoio à candidatura de ACM Neto", completou o deputado.

PDT dividido

O PDT deixou o grupo que governa o estado em 2020, quando indicou Ana Paula Matos para a vice de Bruno Reis (União Brasil). Nos últimos meses, um grupo que integra a sigla tem defendido o retorno para a base, criando um racha interno entre os que apoiam a mudança e os que acreditam que o melhor caminho é apoiar a candidatura de ACM Neto ao governo da Bahia no próximo ano.

Atualmente, o PDT faz parte da base de apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), comandando o Ministério da Previdência Social com Carlos Lupi.