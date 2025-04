Deputado sai em defesa a Jerônimo sobre pedidos de empréstimos na Alba

Deputado estadual Robinson Almeida - Foto: Lula Bonfim | Ag, A TARDE

O deputado estadual Robinson Almeida (PT) saiu em defesa do governador Jerônimo Rodrigues (PT), na manhã desta segunda-feira, 14, sobre a quantidade de empréstimos que o gestor tem solicitado à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

“Se não fossem os empréstimos concedidos ao governo do Estado, nós não teríamos essas obras em andamentos e o Estado habilitado para pagar ao longo de 20, 30 anos esses empréstimos, mas melhorar a qualidade de vida do povo baiano e de Salvador em particular de forma imediata”, ressaltou, citando a implantação do VLT, Ponte Salvador-Ilha de Itaparica e ampliação do Metrô.

A declaração vem após o governador ter encaminhado na última semana mais um pedido de empréstimo à Alba, Desta vez de R$ 600 milhões para operação de crédito externo junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa de Financiamento à Infraestrutura e Saneamento (FINISA).

Conforme o Projeto de Lei 25.741/2025, os recursos serão destinados à viabilização de investimentos na área de infraestrutura e mobilidade urbana e “contribuirá com a continuidade do desenvolvimento econômico e social da Bahia, além de reforçar o compromisso do Governo do Estado com a sustentabilidade e a qualidade de vida da população”.

Este é o primeiro pedido de empréstimo do ano. Ao todo, na gestão de Jerônimo, já foram 15 solicitações à Assembleia em menos de dois anos de governo.