Lula deve vir à Bahia em maio para anunciar metrô no Campo Grande

Lula deve dividir palanque com Jerônimo Rodrigues em maio - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) possui uma visita a Salvador agendada para maio, conforme revelado ao Portal A Tarde por interlocutores próximos ao governo de Jerônimo Rodrigues (PT).

A princípio, Lula deverá desembarcar em Salvador no dia 15 de maio, para anunciar a licitação de construção do chamado tramo 4 do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL), que levará o metrô da Lapa ao Campo Grande.

O novo empreendimento de mobilidade, com projeto elaborado pelo governo do estado, deverá custar R$ 1,5 bilhão aos cofres públicos, com recursos oriundos do novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

Presidente deve anunciar o início das obras do tramo 4 do metrô de Salvador | Foto: Divulgação | CCR Metrô

A visita será anunciada oficialmente apenas no próximo mês, devido à agenda movimentada do presidente da República. Enquanto isso, a Casa Civil estadual e a Secretaria de Relações Institucionais (Serin) já trabalharam na construção do evento, que terá as presenças de Lula, de Jerônimo e também do ministro Rui Costa (PT), responsável pelo PAC.

O trajeto do tramo 4, também conhecido como Expansão Sul, será realizado inteiramente pelo subterrâneo do Centro Antigo de Salvador, em um percurso calculado em aproximadamente 1,5 km.