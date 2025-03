Salvador tem uma das tarifas de metrô mais baratas do Brasil

Tarifa do metrô de Salvador é uma das mais baratas do Brasil - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A decisão do governador Jerônimo Rodrigues (PT) em não reajustar a tarifa do metrô de Salvador manteve a passagem entre as mais baratas deste tipo de modal no Brasil.

Custando R$ 4,10, a passagem da capital baiana é a terceira menor cobrada no país, perdendo apenas para Fortaleza (CE), que custa R$ 3,60 na Linha Sul e a de Teresina (PI), onde a passagem é gratuita.

Na ponta oposta, a tarifa mais cara é cobrada no Rio de Janeiro, onde a passagem custa R$ 7,50 e ficará ainda mais salgada a partir do dia 12 de abril, quando passará a ser R$ 7,90. Belo Horizonte (R$ 5,50), Brasília (R$ 5,50), São Paulo: (R$ 5,20), Porto Alegre (R$ 4,50) e Recife (R$ 4,25), aparecem em seguida no ranking.

Manutenção da tarifa

O último reajuste do sistema metroviário, administrado pela CCR Metrô Bahia, aconteceu em 2021. Havia uma expectativa para o aumento no valor do transporte sob trilhos após a decisão do prefeito Bruno Reis (União Brasil) em elevar os valores dos ônibus convencionais e do BRT de R$ 5,20 para R$ 5,60.

Deste modo, a integração entre metrô e ônibus da capital baiana, no valor de R$ 1,50, continuará sendo custeada pelo governo Jerônimo Rodrigues.

Para financiar o montante do sistema metropolitano, o gestor estadual fará uma subvenção no valor de R$ 30,2 milhões. O valor ainda depende da autorização da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).