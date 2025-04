“Policiais foram afastados”, diz Jerônimo sobre caso da Engomadeira

Governador voltou a falar sobre o caso da jovem Ana Luíza - Foto: Matheus Landim | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) voltou a defender uma apuração mais rigorosa no caso da jovem Ana Luíza, de 19 anos, morta no último domingo, 13, durante operação policial, no bairro da Engomadeira, em Salvador.

“Eu pedi que a Corregedoria possa ser firme, caso haja a prova de que a bala partiu do policial. Não estou desconfiando de ninguém, mas, tem que ter apuração para que as pessoas possam ter direito de resposta”, disse o petista nesta quarta-feira, 16.

Em conversa com jornalistas, no Cineteatro 2 de Julho, em Salvador, o chefe do Executivo falou sobre a audiência da família da jovem com o secretário da Segurança Pública (SSP), Marcelo Werner, nesta tarde.

“A SSP recebeu a família, com deputados para que pudesse explicar. Então, a Corregedoria cuidará, já afastou as pessoas que estavam trabalhando naquele dia, e caso venha se comprovar alguma culpabilidade dos profissionais, [eles] serão julgados. Tem uma Justiça Militar que vai cuidar disso”, afirmou.

O governador anunciou que haverá mudanças no processo de formação dos profissionais da força de segurança. A expectativa é que as alterações sejam feitas ainda neste mês.

“Estou pedindo, inclusive, para que a gente possa fomentar, quem sabe ainda nesse mês de abril, uma ação minha, para que a gente possa fortalecer o processo de formação dos profissionais, cada vez mais cuidadosa, do profissional que vai atuar na segurança pública”, contou.

O objetivo da reformulação do ensino dos agentes de segurança é reduzir o número de mortes violentas na Bahia, promovida pelos profissionais, como disse o petista.