Jerônimo cobra rigor em investigação de morte de jovem em Engomadeira

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) diz que está acompanhando com “rigor” a morte da jovem Ana Luíza Silva dos Santos, de 19 anos, durante uma ação policial no bairro da Engomadeira, em Salvador, no último domingo, 13.

O chefe do Executivo estadual também afirmou que cobrou uma investigação transparente das forças de Segurança Pública para solucionar o caso e responsabilizar os culpados do caso.

“Estamos acompanhando o caso com muito rigor e transparência. Determinei à Secretaria de Segurança Pública que siga, com firmeza, com a apuração de forma responsável e transparente”, disse nesta segunda-feira, 14, em vídeo publicado nas redes sociais.

Na gravação, o petista ainda se solidarizou com os familiares e amigos da vítima. “A morte de Ana Luíza neste final de semana faz-me vir aqui e me solidarizar com toda a família, com os amigos e com a comunidade da Engomadeira, que hoje sofre com essa perda irreparável”.

“Peço que Deus conforte o coração das famílias, dos vizinhos e dos amigos de Ana Luíza”, acrescentou.

Apesar dos investimentos que vêm sendo feitos na área, o governador reconheceu que a Polícia Militar baiana enfrenta diversos desafios na tentativa de salvaguardar os baianos.

“Temos feito esforços contínuos para fortalecer a segurança pública do estado da Bahia, com mais estrutura, formação, presença nos territórios e políticas sociais. Mas, episódios como esses mostram que ainda temos muitos desafios, sobretudo para proteger a população das periferias”, declarou.

Relembre o caso

A jovem Ana Luíza Silva dos Santos, de 19 anos, morreu na tarde de domingo, 13, após ser atingida por uma bala perdida decorrente da troca de tiros entre agentes da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e criminosos no bairro da Engomadeira, em Salvador.

Em nota, as polícias Civil e Militar da Bahia declararam que os agentes foram recebidos a tiros por “vários homens armados”, enquanto faziam rondas de rotina na Rua Nanan, no final de linha do bairro. Segundo o relato dos agentes que estavam na operação, eles encontraram a mulher baleada no chão durante a perseguição aos suspeitos.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a moça é carregada por policiais e levada para o fundo da viatura, para ser transportada para um hospital.

Ana Luiza foi socorrida para o Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.