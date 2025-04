Bala perdida: sobe para 9 o número de mulheres baleadas em Salvador

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

Mais uma mulher teve sua vida interrompida após ser atingida por bala perdida em Salvador. Desta vez, a vítima foi Ana Luiza dos Santos Silva, de 19 anos, moradora do bairro da Engomadeira. Ela morreu na tarde deste domingo, 13, após ser atingida durante uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos. Com este caso, o número de vítimas mulheres chegou a nove em 2025.

Segundo dados do Instituto Fogo Cruzado, em março deste ano, todas as seis vítimas de balas perdidas na capital baiana e na Região Metropolitana de Salvador (RMS) foram mulheres. Três delas morreram e as outras três ficaram feridas.

No acumulado de 1º de janeiro até o momento, já foram registradas 10 vítimas de balas perdidas em Salvador e RMS, nove mulheres e um homem. Desses, cinco morreram e cinco ficaram feridos.

Entre os casos emblemáticos do mês de março, destacam-se o da dentista Larissa de Azevedo, na Avenida Paralela - altura do Trobogy, durante uma perseguição e troca de tiros entre policiais e homens armados, e o episódio com uma idosa de 87 anos, baleada dentro de casa enquanto assistia televisão, no bairro do Vale das Pedrinhas.

Mortes registradas:

Av. Paralela

A cirurgiã-dentista Larissa Azevedo, baleada durante um tiroteio na Avenida Paralela, em Salvador, no dia 14 de março, morreu no sábado, 22, após uma semana internada no Hospital Geral Roberto Santos. Larissa foi atingida no peito e teve o pulmão perfurado após ser atingida por um disparo de arma de fogo durante uma perseguição policial entre policiais militares e criminosos na mais movimentada avenida da capital baiana.

Narandiba

Uma mulher morreu no dia 25, após ser atingida por disparos de arma de fogo nas imediações da Travessa Ubatã, em Narandiba, bairro periférico de Salvador. Além dela, uma outra mulher também foi atingida e socorrida para o Hospital Geral Roberto Santos, onde passou por uma cirurgia.



Vale da Pedrinhas

Um dos casos contabilizados foi o da idosa, Maria de Jesus da Silva, de 87 anos, baleada dentro de casa no bairro Vale das Pedrinhas, enquanto estava almoçando. Ela foi atingida por um disparo no braço. O incidente ocorreu no dia 27 de março, após uma ação policial na região, que resultou em um policial militar ferido e um suspeito morto.