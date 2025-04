Engomadeira amanhece sem ônibus após protesto por morte de jovem

Os coletivos seguem apenas até o início da Estrada das Barreiras - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A circulação de ônibus foi suspensa no bairro da Engomadeira, em Salvador, devido aos protestos realizados neste domingo, 13, pela morte de Luíza Silva dos Santos de Jesus, de 19 anos, após uma operação policial. Durante a manifestação, dois ônibus foram atravessados na pista fechando a passagem de veículos.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), os veículos não estão chegando até o ponto final da Engomadeira, seguindo apenas até a Estrada das Barreiras. A previsão é que o serviço volte por volta das 10h, quando a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), deve realizar o serviço de limpeza no local para retirar objetos da via.

Morte de jovem

Uma jovem, identificada como Ana Luíza Silva dos Santos, de 19 anos, morreu na tarde deste domingo, 13, após ser atingida em troca de tiros entre agentes da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e criminosos no bairro da Engomadeira, em Salvador.

Em nota, as polícias Civil e Militar da Bahia declararam que os agentes foram recebidos a tiros por “vários homens armados”, enquanto faziam rondas de rotina na Rua Nanan, no final de linha do bairro. Segundo o relato dos agentes que estavam na operação, eles encontraram a mulher baleada no chão durante a perseguição aos suspeitos.

“Houve confronto e os suspeitos entraram em um beco para fugir dos policiais, momento em que os PMs localizaram a mulher baleada e prestaram socorro”, informaram.

Ana Luiza foi socorrida para o Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Uma ocorrência de tentativa de homicídio foi registrada no Posto Policial da unidade de saúde. Guias periciais já foram expedidas e o caso será apurado