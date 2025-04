Jovem de 19 anos morre ao ser baleada em tiroteio na Engomadeira

Jovem foi socorrida por policiais, mas não resistiu aos ferimentos - Foto: Reproduçaõ | Redes Sociais

Uma jovem, identificada como Ana Luíza Silva dos Santos, de 19 anos, morreu na tarde deste domingo, 13, após ser atingida em troca de tiros entre agentes da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e criminosos no bairro da Engomadeira, em Salvador.

Em nota, as polícias Civil e Militar da Bahia declararam que os agentes foram recebidos a tiros por “vários homens armados”, enquanto faziam rondas de rotina na Rua Nanan, no final de linha do bairro. Segundo o relato dos agentes que estavam na operação, eles encontraram a mulher baleada no chão durante a perseguição aos suspeitos.

“Houve confronto e os suspeitos entraram em um beco para fugir dos policiais, momento em que os PMs localizaram a mulher baleada e prestaram socorro”, informaram.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento exato em que a moça é carregada por policiais e levada para o fundo da viatura, para ser transportada para um hospital. Também é possível ver que a população ficou revoltada e partiu para cima dos policiais, alegando que a moradora é “inocente” e proferindo xingamentos. Bombas de gás lacrimogêneo foram utilizadas para dissipar os moradores.

Ana Luiza foi socorrida para o Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Uma ocorrência de tentativa de homicídio foi registrada no Posto Policial da unidade de saúde. Guias periciais já foram expedidas e o caso será apurado.

Morte da jovem revoltou a população da Engomadeira

O falecimento de Ana Luiza deixou os moradores da Engomadeira completamente revoltados. No fim da tarde, populares fizeram um protesto pedindo justiça pela morte dela. Eles fecharam a pista que dá o principal acesso ao bairro.

Confira a nota PM na íntegra:

Na tarde deste domingo (13), policiais militares da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), durante rondas de rotina na Rua Nanan, final de linha do bairro da Engomadeira, em Salvador, foram surpreendidos por disparos de arma de fogo efetuados por um grupo de indivíduos.

Diante da injusta agressão, os policiais reagiram e os suspeitos conseguiram evadir do local. Durante a varredura subsequente à troca de tiros, uma mulher foi encontrada ferida ao solo. A equipe policial prestou imediato socorro à vítima, que foi conduzida para atendimento médico, mas, infelizmente, evoluiu a óbito.

A Polícia Militar da Bahia lamenta profundamente a morte de Ana Luíza Silva dos Santos, solidariza-se com os familiares e informa que os fatos estão sendo devidamente apurados, conforme os protocolos institucionais.

A Corporação reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e, sobretudo, com a preservação da vida.