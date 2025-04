Saiba quem é estudante morta em tiroteio na Engomadeira

Ana Luiza era estudante universitária - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma moradora do bairro da Engomadeira, identificada como Ana Luiza dos Santos Silva, de 19 anos, morreu na tarde deste domingo, 13, após ser atingida por uma bala perdida em meio a troca de tiros entre policiais militares e criminosos. A jovem teve a vida e os sonhos ceifados pela violência.

De acordo com o relato de familiares, Ana Luiza era estudante universitária e estava cursando o terceiro semestre do curso de Estética e Cosmética em uma faculdade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Tanto os familiares quanto a população negam qualquer tipo de envolvimento da jovem com o crime. Ela foi baleada na barriga enquanto voltava para casa, chegou a ser socorrida por policiais sendo encaminhada ao Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Apesar das polícias Civil e Militar da Bahia relatarem que a morte ocorreu durante uma troca de tiros, os parentes e vizinhos contestam a versão e acusam os agentes pelo assassinato dela. Vídeos mostram que os policiais que estavam na operação foram hostilizados no local. O homicídio será investigado pelas autoridades.

A perda violenta da moça revoltou os moradores da Engomadeira, que fizeram um protesto pedindo justiça. Eles fecharam a avenida principal de acesso ao bairro, no Cabula, atravessando ônibus na pista e queimando objetos, e também fizeram manifestações nas redes sociais.

Policiais e bombeiros militares foram acionados e conseguiram liberar o tráfego na região ainda no início da noite.

Em nota, a PMBA declarou que se solidariza com a família da moça: “A Polícia Militar da Bahia lamenta profundamente a morte de Ana Luíza Silva dos Santos, solidariza-se com os familiares e informa que os fatos estão sendo devidamente apurados, conforme os protocolos institucionais. A Corporação reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e, sobretudo, com a preservação da vida”.