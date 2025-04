Suspeito de participar da morte de policial federal morre em Salvador

Ronaldo Almeida Neves, vulgo 'Índio', morreu na sexta-feira (11) - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem, identificado como Ronaldo Almeida Neves, vulgo 'Índio', morreu nesta sexta-feira, 11, em confronto com agentes da Ficco/Bahia, na estrada Cia Aeroporto, próximo da Cepel. Ele era um criminoso de alta periculosidade e com uma extensa ficha no mundo do crime.

Oriundo do BDM, ele era um dos mais procurados do estado baiano e tinha mandados de prisão por associação criminosa e assassinato. Inclusive, estava envolvido no homicídio do Policial Federal Lucas Caribé, em 15 de setembro de 2023, no bairro de Valéria.

O confronto foi registrado no período da noite, quando os criminosos abriram fogo contra as guarnições policiais. A situação deixou um clima de terror entre as pessoas que transitavam no local. 'Índio' e um comparsa foram alvejados e não resistiram aos ferimentos.

Morte de policial federal e suspeitos alcançados

Lucas Caribé morreu em setembro de 2023, durante troca de tiros em meio a Operação 'Fauda', deflagrada pela FICCO no bairro de Valéria, em Salvador. A ação visava o combate ao tráfico de drogas e armas, homicídios e roubos. Na operação, equipes das Polícias Federal, Militar e Civil cumpriam ordens judiciais na capital baiana.

Desde então, as forças de segurança deflagraram operações em diversos cantos da Bahia, alcançando integrantes de facções criminosas envolvidos no confronto armado que culminou na morte do PF Caribé.