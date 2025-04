Adolescente de 15 anos tem morte cerebral após ser baleada em festa

Após ter sido baleada no rosto durante uma festa, em Ilhéus, no sul da Bahia, uma adolescente de 15 anos teve a morte cerebral confirmada nesta sexta-feira, 11.

O caso aconteceu no dia 2 de abril, no bairro do Basílio. Geovana de Jesus Carvalho teria sido baleada por um adolescente que estava armado no evento. Geovana foi socorrida pelo namorado e ficou internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional Costa do Cacau.

Os familiares da adolescente autorizaram a doação de órgãos de Geovana e a captação será feita na própria unidade. Em seguida, o corpo da adolescente será liberado para velório e sepultamento.

Não há informações sobre a autoria e motivação do crime. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Ilhéus.