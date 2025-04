Embasa desativa ligação clandestina de água em churrascaria de Salvador

Local abastecia o próprio comércio e barracas vizinhas de forma irregular - Foto: Divulgação / Embasa

Uma ligação clandestina de água foi desativada por equipes da Embasa em uma churrascaria localizada no bairro do Pau Miúdo, em Salvador. Além de abastecer o restaurante de forma ilegal, a conexão irregular também fornecia água para barracas vizinhas.

De acordo com a Embasa, o imóvel estava com o fornecimento suspenso e, desde o ano passado, teria desviado aproximadamente 365 mil litros de água tratada. A fraude foi descoberta por um fiscal da própria empresa durante uma inspeção.

A gerente regional da Embasa, Jamili Oliveira, alertou que práticas como essa impactam diretamente o fornecimento regular na região, “nossas equipes em escritório e em campo estão atentas à ligação clandestina. O uso indiscriminado de água tratada sempre leva ao desperdício de quem não se preocupa com a conta de água. Além disto, esta água não contabilizada prejudica diretamente o serviço prestado aos imóveis atendidos pela mesma rede distribuidora na área”

O furto de água é considerado crime contra o patrimônio e está previsto no artigo 155 do Código Penal, com pena de um a quatro anos de reclusão, além de multa. Casos suspeitos podem ser denunciados anonimamente pelos canais oficiais da Embasa: telefone 0800 0555 195, site ou aplicativo.