"Está de jaleco no caixão", diz amiga sobre jovem morta em Salvador

A jovem Ana Luíza Silva dos Santos, de 19 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A jovem de Ana Luíza Silva dos Santos, de 19 anos, que morreu após ser vítima de bala perdida enquanto voltava do mercado no bairro da Engomadeira, em Salvador, foi enterrada vestindo jaleco, conforme reveleou uma amiga próxima da família. Ele era estudante na faculdade de Estética e Cosmética.

Ela estava vestida com a roupa dela, com o jaleco dela, com o nome dela, que era pra estar na faculdade hoje. Era o sonho que ela estava realizando. Agora ela está com o jaleco dentro do caixão

Com temor de que a situação se repita novamente no bairro, pois tem uma filha estudante, a mulher desabafou sobre o ocorrido. "É muita tristeza e revolta, porque é uma situação que é inacreditável. Eu vi ela passando ontem aqui, passando na frente do meu estabelecimento, e hoje eu fui reconhecer o corpo dela. Eu nunca imaginaria que eu ia reconhecer o corpo daquela menina doce", disse.

Fortemente abalados, os familiares de Ana Luíza foram ao Cemitério Ordem 3ª de São Francisco, na Baixa de Quintas, para se despedir da filha pela última vez nesta tarde de segunda-feira (14). "Os pais tão sem se alimentar, sem dormir. Esse momento não é pra família ficar só", diz.

O caso

A jovem Ana Luíza Silva dos Santos, de 19 anos, morreu na tarde deste domingo, 13, após ser atingida por uma bala perdida decorrente da troca de tiros entre agentes da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e criminosos no bairro da Engomadeira, em Salvador.

Em nota, as polícias Civil e Militar da Bahia declararam que os agentes foram recebidos a tiros por “vários homens armados”, enquanto faziam rondas de rotina na Rua Nanan, no final de linha do bairro. Segundo o relato dos agentes que estavam na operação, eles encontraram a mulher baleada no chão durante a perseguição aos suspeitos.

A jovem Ana Luíza Silva dos Santos, de 19 anos | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento exato em que a moça é carregada por policiais e levada para o fundo da viatura, para ser transportada para um hospital. Também é possível ver que a população ficou revoltada e partiu para cima dos policiais, alegando que a moradora é “inocente” e proferindo xingamentos. Bombas de gás lacrimogêneo foram utilizadas para dissipar os moradores.

Ana Luiza foi socorrida para o Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Revolta da população

O falecimento de Ana Luiza deixou os moradores da Engomadeira completamente revoltados. No fim da tarde, populares fizeram um protesto pedindo justiça pela morte dela. Eles fecharam a pista que dá o principal acesso ao bairro e a circulação de ônibus foi suspensa nesta segunda-feira, 14.

No entanto, a versão foi contrariada por moradores do local, que afirmaram ter visto os policiais atirando deliberadamente em um usuário que tentou fugir em uma via movimentada. "A viatura desceu igual louco ai parecendo que tinha dez ou vinte homens atirando neles. Sendo que não foi nada disso, não teve tiroteio algum", iniciou.

"E depois, eles ainda jogaram bomba de gás sem motivo, porque ninguém estava agredindo eles. Só queria que eles tratassem a gente como ser humano", comentou um morador.

Confira a nota PM na íntegra:

"Na tarde deste domingo (13), policiais militares da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), durante rondas de rotina na Rua Nanan, final de linha do bairro da Engomadeira, em Salvador, foram surpreendidos por disparos de arma de fogo efetuados por um grupo de indivíduos.

Diante da injusta agressão, os policiais reagiram e os suspeitos conseguiram evadir do local. Durante a varredura subsequente à troca de tiros, uma mulher foi encontrada ferida ao solo. A equipe policial prestou imediato socorro à vítima, que foi conduzida para atendimento médico, mas, infelizmente, evoluiu a óbito."