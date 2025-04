Criminosos invadem culto evangélico e matam fiel a tiros

Mulher foi morta por engano - Foto: Reprodução/Google Maps

Criminosos armados invadiram um culto evangélico e balearam uma mulher neste domingo, 13, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. De acordo com testemunhas, os suspeitos teriam confundido o grupo com uma facção rival.

Segundo informações iniciais, os homens teriam desconfiado da reunião na igreja, confundindo com uma associação de paramilitares de uma milícia rival. Diante disso, os traficantes da Comunidade do Sapo analisaram o grupo e, durante a oração, invadiram o local atirando.

Os evangélicos se assustaram com a ação e correram para fugir. No entanto, Sebastiana Luiz da Silva, de 57 anos, não teve a mesma sorte dos demais e acabou baleada. A moça ainda foi socorrida para o Hospital Municipal de Belford Roxo, mas não resistiu aos ferimentos.