Desafio do desodorante: PC investiga morte de menina de 8 anos

Sarah Raissa Pereira de Castro foi encontrada já desacordad - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Civil do Distrito Federal investiga a morte de uma menina de 8 anos, que morreu após supostamente ter inalado desodorante aerosol para um desafio na internet, neste domingo, 13. A inalação fez com que ela tivesse uma parada cardiorrespiratória.

De acordo com as investigações, Sarah Raissa Pereira de Castro foi encontrada já desacordada, com o desodorante ao seu lado. O SAMU foi acionado e realizou manobras de reanimação e a encaminhou para o hospital ainda com pulso. No entanto, na unidade de saúde, os médicos constataram a morte de Sarah Raissa.

Desafio

A prática consiste em incentivar, por meio de vídeo, os usuários a inalarem o aerosol pelo máximo de tempo possível, provocando complicações respiratórias e cardíacas fatais.