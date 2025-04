Aos 82 anos, Aleixo Belov inicia nova jornada desafiadora

Aleixo Belov no veleiro Fraternidade - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Pronto para mais uma aventura no mar, o velejador Aleixo Belov embarcou na sexta-feira, 10, no Veleiro Fraternidade rumo à "Passagem do Nordeste", que conecta o oceano Atlântico ao Pacífico através da Sibéria, no extremo norte da Rússia. O navio-veleiro “Cisne Branco”, da Marinha do Brasil (MB), acompanhou a embarcação até a saída da Boca da Barra, em ato simbólico. O mesmo transporte marítimo da MB está aberto a visitações neste domingo, 13, de forma gratuita, no horário das 9h às 16h, no Porto de Salvador, com acesso realizado pelo Terminal Marítimo de Salvador, Contermas.

“Estou indo pra Sibéria, porque é um lugar que faltava eu chegar, mas sei que lá é muito difícil, muito gelo, tem a guerra e a burocracia. Só Deus sabe se vai dar certo. Se o gelo e a burocracia deixarem eu passar, eu passo”, conta o velejador de 82 anos, Aleixo Belov.

A nova jornada de Aleixo começou ontem no 2° Distrito Naval da Marinha do Brasil, localizado no bairro do Comércio, na Cidade Baixa, e contou com apresentação da Banda da Marinha antes do embarque. Com cinco voltas ao mundo nas contas, Aleixo Belov vai encarar desafios em sua nova jornada, como os blocos de gelo que cobrem o mar do Ártico durante quase todo o ano.

O velejador não vai viver esse momento sozinho e viaja com uma tripulação composta por brasileiros e russos também a bordo, que, além de colaborar com a navegação, também vão ajudar com a burocracia da região, que é considerada militarmente restrita. Entre os membros estrangeiros da equipe está o comandante russo Sergei Shcherbakov, especialista em navegação polar.

Mesmo com tanta experiência em suas viagens, Aleixo diz que “esse será meu maior desafio”. O experiente navegador enfrenta além das dificuldades próprias da aventura e do mar, as questões da idade aos seus 82 anos. “Meus joelhos não estão bons, e vou precisar de apoio para lidar com as velas”, conta Aleixo

Diplomacia

O navio da Marinha do Brasil, Cisne Branco é um transporte usado para representar o país em eventos nacionais e internacionais, ou seja, exerce funções diplomáticas e de relações públicas. É no equipamento que acontece um complemento à formação marinheira, com embarque de aspirantes da Escola Naval, alunos do Colégio Naval, das Escolas de Aprendizes de Marinheiro e das Escolas de Formação de Oficiais da Marinha Mercante.

Os que forem visitar o equipamento poderão conhecer mais de sua história e da rotina de funcionamento de um navio do tipo e da vida a bordo. O Cisne Branco esteve aberto à visitação em Salvador no ano passado e mais de 3.000 pessoas aproveitaram a oportunidade de visitar o navio-veleiro.