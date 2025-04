“Cisne Branco” chega a Salvador antes de acompanhar Expedição de Aleixo Belov

Navio atua também na formação marinheira do pessoal da MB - Foto: Divulgação

O Navio-Veleiro (NVe) “Cisne Branco” irá atracar no Porto de Salvador, no dia 10 de abril para cumprir uma agenda de atividades. A cerimônia que marca o início da Expedição do velejador Aleixo Belov, a bordo do Veleiro Fraternidade, acontece no próximo sábado, 12, às 10h, na sede do Comando do 2º Distrito Naval.

O veleiro seguirá rumo à “Passagem Nordeste”, que conecta o Atlântico ao Pacífico, atravessando a Sibéria, no extremo norte da Rússia, e será acompanhado pelo Navio-Veleiro (NVe) “Cisne Branco” até a saída da Baía de Todos-os-Santos.

Na agenda de atividades em Salvador, o “Cisne Branco” estará aberto à visitação pública gratuita no dia 13 de abril (domingo), das 9h às 16h, no Porto de Salvador, com acesso realizado pelo Terminal Marítimo de Salvador Contermas.

O programa cultural oferece à população a oportunidade de conhecer a história e rotina de um dos navios mais tradicionais da Marinha do Brasil (MB) e se familiarizar com a vida de bordo. Na última passagem do “Cisne Branco” pela capital baiana, em 2024, mais de 3 mil pessoas visitaram o veleiro.

Emprego do navio

O “Cisne Branco” exerce funções diplomáticas e de relações públicas, e tem como missão representar o Brasil em eventos náuticos nacionais e internacionais, divulgar a mentalidade marítima e preservar as tradições navais.

O navio também atua no complemento à formação marinheira do pessoal da MB a partir do embarque de Aspirantes da Escola Naval, de alunos do Colégio Naval, das Escolas de Aprendiz de Marinheiro e das Escolas de Formação de Oficiais da Marinha Mercante.

Outra função do navio é difundir a mentalidade marítima na sociedade brasileira, divulgar a importância do mar para o desenvolvimento nacional e o conceito de Amazônia Azul.