Cerimônia de passagem de comando é realizada pelo 2º Distrito Naval

- Foto: Divulgação

No dia 27 de março, uma cerimônia militar marcou a passagem de Comando do 2º Distrito Naval (Com2°DN). Na ocasião, o Vice-Almirante Antonio Carlos Cambra passou o cargo para o Vice-Almirante Gustavo Calero Garriga Pires, na sede do 2° Distrito Naval, em Salvador. A cerimônia foi presidida pelo Almirante de Esquadra Cláudio Henrique Mello de Almeida, Comandante de Operações Navais, e contou com a presença de autoridades civis e militares da Bahia.

Dentre as suas principais realizações no período em que comandou o Com2ºDN, o ViceAlmirante Cambra atuou com distinção no fomento da Economia do Mar no estado, com destaque especial para o lançamento do Cluster Tecnológico Naval da Bahia. Natural do Rio de Janeiro (RJ), o Vice-Almirante Garriga assume a missão com orgulho, humildade e gratidão.

“O Comando do 2º Distrito Naval é um dos comandos de força da Marinha da Brasil mais relevantes e admirados dentro de nosso país. Tal situação advém da importância estratégica dos estados de Bahia e Sergipe, nos quais a MB se esmera historicamente em bem cumprir suas tarefas”, falou. Antes de ser designado para o Com2ºDN, ocupava o cargo de Diretor da Escola de Guerra Naval.

| Foto: Divulgação

Novo Comandante

Natural do Rio de Janeiro (RJ), o Vice-Almirante Garriga foi promovido ao posto atual em 31 de março de 2024. Em sua carreira, participou de importantes comissões, como Comandante do Navio-Patrulha “Gurupá”; Comandante da Fragata “União”; Comandante do Corpo de Aspirantes da Escola Naval; Comandante do Navio-Escola “Brasil”; Comandante do Centro Integrado de Segurança Marítima; Subchefe de Operações do Comando de Operações Navais; e Comandante de Operações Marítimas e Proteção da Amazônia Azul.