Em discurso, Jerônimo relembra dificuldades da infância: "Não tinha grana"

- Foto: Lula Bonfim / AG.A TARDE

Durante discurso para adolescente da Agência de Notícias organizada pela Secretaria da Educação do Estado (SEC) na tarde desta quarta-feira, 16, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) relembrou as dificuldades de sua infância nos municípios de Aiquara e Jequié, enquanto estudante de escola pública.

Jerônimo falava aos alunos da rede estadual que não há mais espaço para preconceito de qualquer ordem na sociedade, quando contou que enfrentava dificuldades de encontrar vestimentas adequadas quando era jovem.

"Quando eu era mais jovem, eu não tinha as mesmas condições. Muitas vezes, se você olhasse embaixo do meu sapato, você via um buraco. Não era porque eu queria. Era porque a gente não tinha grana para comprar outro. Aí você vai fazer piada com isso? Não faz sentido", afirmou o governador.

"Não podemos fazer discriminação com nada. Nem com a orientação sexual, nem com a cor, com nada", acrescentou Jerônimo.

O petista lembrou que, quando deixou o Ensino Médio, não acreditava que conseguiria adentrar na universidade, para cursar Agronomia.

"Eu nem podia sonhar, de tão pobre que era. Pobre não só de dinheiro, mas de oportunidades. Quando eu fiz vestibular para agronomia, eram 120 vagas para mais de 1000 pessoas. Eu não via chance. Estudei muito, sofri, batalhei", contou Jerônimo, hoje engenheiro agrônomo.

O evento ocorreu no Cineteatro 2 de Julho, na Federação, e o governador discursou para cerca de 100 alunos da rede estadual, todos envolvidos nos projetos dos jovens influenciadores e das Agências de Notícias da SEC.