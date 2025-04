Nova liderança do PT na Alba é definida; saiba quem assume o posto

Bancada do PT na Alba, junto com o ex-presidente da Casa, Adolfo Menezes - Foto: PT Alba

A bancada do PT na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) oficializou, nesta quinta-feira, 17, o nome de Marcelino Galo para assumir a liderança do grupo na Casa. O deputado ocupa o lugar de Fátima Nunes, que assumiu a 1º Vice-presidência.

A parlamentar foi eleita para o cargo na última terça, 17, em evento na Casa. A iminente vitória de Fátima Nunes ocorreu em meio a um impasse interno da bancada do PT, após o deputado Júnior Muniz (PT) colocar seu nome para apreciação do partido, quando tudo indicava um movimento em torno da candidatura única de Fátima Nunes (PT).

O partido oficializou o nome da parlamentar no final do mês passado. Apesar da maioria dos integrantes do grupo na Casa terem assinado o ofício, no documento, faltavam as manifestações de dois parlamentares: Júnior Muniz e Euclides Fernandes.

Com a escolha de Fátima, hoje suplente da Mesa Diretora, Júnior Muniz passou a articular nos bastidores, de acordo com apuração do Portal A TARDE, para ocupar a cadeira.

O deputado já havia tentado ser 1º vice da Alba em 2023, quando Adolfo Menezes (PSD) foi reeleito presidente da Casa. O seu nome, no entanto, foi preterido por Zé Raimundo, também do PT. No dia 26 de março, um grupo de deputados atuou para a derrubada da sessão que consagraria Fátima como 1ª vice.

Atual presidente da Alba, Ivana, ocupou a 1ª vice-presidência do biênio com a reeleição de Adolfo, em fevereiro deste ano. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que tirou o deputado do cargo, a parlamentar foi alçada para o comando da Casa, deixando vago o posto anterior.

Quem é Marcelino Galo?

| Foto: AscomALBA/AgênciaALBA

Agrônomo por formação, Marcelino Galo começou sua atuação política no campus da UFBA em Cruz das Almas, quando participou da Reconstrução da UNE em 1979. Filiado ao PT desde sua fundação, trabalhou na criação de diversos assentamentos por todo o Estado, adquirindo conhecimento e capacidade de dialogar com acampados e assentados.

Marcelino foi convidado pelo presidente Lula, no início do seu governo, para assumir a superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Em 2005, foi eleito presidente estadual do PT.

Em 2008, Galo assumiu a direção da Superintendência da Pesca e Aquicultura na Bahia (Seap/BA).

Eleito deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores - PT, 2011 - 2015. Reeleito pelo PT, 2015-2019. Reeleito para o período de 2019-2023. Suplente de Deputado Estadual, Federação Brasil da Esperança, 2023-2027, assumiu o mandato parlamentar em março de 2024.