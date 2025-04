Fátima Nunes celebra escolha para a 1ª vice da Alba

Fátima Nunes ao lado de Ivana Bastos, após ser eleita 1ª vice da Alba - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

Eleita nesta terça-feira, 15, para a 1ª vice-presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), a deputada estadual Fátima Nunes (PT) celebrou a confirmação do processo, que já havia sido iniciado nas últimas semanas, e prometeu fazer valer a dobradinha com Ivana Bastos (PSD), primeira mulher a presidir a Casa.

Fátima agradeceu aos demais deputados pela escolha, e frisou a necessidade da unidade entre os parlamentares para garantir a sua eleição. A petista ainda reforçou sua trajetória política e desafios enfrentados até chegar ao segundo posto mais importante do legislativo baiano.

"Tenham certeza que estarei ao lado da presidenta Ivana Bastos para fazer o melhor pela nossa Bahia, por nossa Assembleia, por tudo aquilo que é necessário para os trabalhos funcionarem na Casa. Agradeço a cada colega deputado e deputada, que além de votar, eles foram solidários, dialogaram entre eles", iniciou Fátima, que continuou.

"Talvez não era permitido pessoas assim participarem da política, e estou aqui no meu sexto mandato parlamentar, com muita força do nosso povo, dos sindicatos, associações, dos nossos prefeitos, e aqui com nossos colegas", afirmou a deputada petista, que recebeu 41 votos para a 1ª vice-presidência.

Mudanças

A deputada Fátima Nunes ainda confirmou à imprensa que Marcelino Galo assumirá em seu lugar o posto de líder da bancada do PT na Alba.

Realização

Primeira mulher a presidir a Alba, Ivana Bastos (PSD) definiu como "realização" a chegada de Fátima à 1ª vice-presidência, ressaltando a representatividade feminina com a primeira dobradinha feminina no comando da Casa.

"É a realização a deputada Fátima Nunes chegar à vice-presidência ao meu lado, vamos fazer um trabalho fantástico nessa Casa. Sabemos da nossa responsabilidade, e a oportunidade de duas mulheres à frente do Legislativo da Bahia abre espaço para outras mulheres [...] Hoje, a Bahia pode dizer que a mulher está sendo homenageada", destacou Ivana.