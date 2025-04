“Vergonha para a Bahia”, diz Hilton Coelho sobre Paulo Magalhães

Hilton saiu em defesa de Glauber Braga e criticou o baiano Paulo Magalhães - Foto: Divulgação | Alba

O deputado estadual Hilton Coelho (PSOL) usou parte de seu tempo de fala no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), nesta terça-feira, 15, para defender o mandato do deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ), que tem sofrido com um processo de cassação na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Glauber está sendo processado internamente por ter agredido, em um dos corredores da Câmara, um integrante do Movimento Brasil Livre (MBL) que o provocava. O caso ocorreu em abril de 2024, mas só foi avaliado no Comitê de Ética do legislativo na última semana.

“Eu não poderia deixar de registrar aqui o absurdo que está se operando no Congresso Nacional: a ameaça de cassação do mandato do companheiro Glauber Braga”, afirmou Hilton.

“É inaceitável que o Congresso Nacional, que nunca cassou mandato de deputado algum em função de conflitos internos, vá fazer isso com o deputado Glauber”, acrescentou o deputado estadual do PSOL.

Hilton aproveitou para criticar o deputado federal Paulo Magalhães (PSD-BA), responsável pelo relatório que defendeu a cassação de Glauber no Comitê de Ética. O parlamentar baiano que agora pede punição para o psolista carioca, em outra oportunidade, já foi acusado de agressão.

“O relator, esse tal de Paulo Magalhães, que é uma vergonha para a Bahia, é acusado de agredir jornalistas. Ele, sim, deveria ter a maioria da Comissão de Ética para a cassação do seu mandato”, concluiu Hilton Coelho.